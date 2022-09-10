За розбій, викрадення позашляховика та незаконне зберігання зброї судитимуть групу прикарпатців

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо групи осіб за розбій, незаконне заволодіння транспортними засобами, зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів (ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч.1 ст.263 КК України).

Слідством встановлено, що троє жителів Івано-Франківського району упродовж 2020-2022 років вчинили ряд правопорушень на території області.

Зловмисники з корисливих мотивів проникли до приватних господарств на Коломийщині, де напали на чоловіка та, нанісши ряд ударів і зв’язавши його, винесли із будинку відеореєстратори.

Від їх протиправної діяльності потерпіли також жителі Богородчанського району. Спільники незаконно заволоділи їх транспортними засобами – автомобілем «BMW X-5» та квадроциклом «BRP CANAM XTP». У результаті таких злочинних дій потерпілим спричинено матеріальну шкоду на майже 2,7 млн грн.

У травні 2022 року їх затримано, а в одного із них вилучено зброю та боєприпаси.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура