У Києві затримали покидька, який пограбував 11-річного хлопчика

Зловмисник зірвав з малолітнього сумку, у якій знаходився мобільний телефон та гроші. За такі дії раніше судимий киянин може провести до 10 років за ґратами.

До Святошинського управління поліції звернулася мама 11-річного хлопчика із заявою про те, що на вулиці Авіаконструкторській її сина пограбували. Жінка додала, що у сумці, яку зірвав невідомий, знаходився мобільний телефон та гроші. На місці події слідчо-оперативна група територіального підрозділу належним чином задокументувала злочин.

Як розповіла слідча Олександра Ющенко, правоохоронці провели комплекс розшукових заходів та завдяки інформації з камер відеонагляду встановили особу підозрюваного:

«Під час розслідування ми з’ясували, що зловмисник зірвав з малолітнього сумку-бананку, коли той заходив до магазину. Оперативники відділу поліції № 1 із залученням аналітиків сектору кримінального аналізу встановили місцезнаходження зловмисника. Раніше судимого за майновий злочин 38-річного киянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Награбоване майно слідчі вилучили в якості речових доказів».

За цим фактом слідчі за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва