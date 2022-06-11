За розбійний напад на біженців, заволодіння авто і цінностями на ₴750 тис. судитимуть чотирьох мешканців Одещини

Прокурори Ізмаїльської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох мешканців Ізмаїльського району, підозрюваних у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному поводженні з вогнепальною зброєю (ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, обвинувачені, з метою наживи в період воєнного стану, напали на двох переселенців з Миколаєва, які були в автомобілі, припаркованому на одній з вулиць м. Ізмаїл.

Нападники, погрожуючи потерпілим вогнепальною зброєю, витягли їх з салону авто, повалили на землю та почали наносити удари прикладом, а також ногами по голові та іншим частинам тіла, вимагаючи передати їм наявні кошти та цінні речі. Залякуючи застосуванням зброї, підозрювані присвоїли кошти та цінні речі потерпілих на загальну суму майже 750 000 грн і втекли з місця злочину на їхньому автомобілі.

Наразі за клопотанням прокуратури обвинувачені перебувають під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури