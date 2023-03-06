За сексуальне насильство відносно дитини мешканця Чернігівського району засуджено до 7 років ув’язнення

Ювенальним прокурором Чернігівської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 32-річного мешканця Чернігівського району, який вчинив сексуальне насильство щодо малолітньої дитини, яка спільно з ним проживала.

У ході судового розгляду обвинувачений не визнав свою вину та наголошував на наклепі з боку дитини.

Проте прокурором доведено, що чоловік у червні 2022 року, будучи у стані алкогольного сп’яніння, перебував разом з 12-річною донькою своєї співмешканки вдома та вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

Вироком Чернігівського районного суду Чернігівської області чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури