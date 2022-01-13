За спробу незаконного переправлення «заробітчан» до РФ мешканку Луганщини засуджено до 7 років в’язниці

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області до 7 років позбавлення волі засуджено жінку, яка з метою наживи намагалася переправити осіб через державний кордон України.

Згідно з матеріалами справи мешканка смт Білолуцьк, що на Луганщині, в травні 2017 року познайомилась з двома чоловіками, які хотіли виїхати на заробітки до Російської Федерації, але не мали паспортів. Жінка запропонувала незнайомцям допомогу в незаконному перетині кордону за винагороду.

На місці події зловмисниця скерувала чоловіків у напрямку Росії, проте вони не встигли вийти за межі Української держави.

Особи були затримані прикордонниками в 20 метрах до лінії розмежування.

Новопсковський районний суд Луганської області підтримав принципову позицію прокурора — визнав обвинувачену винною та призначив їй покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури