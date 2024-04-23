Зловмисник розбив скло ікони та вкрав коштовності з собору в Солом’янському районі столиці

Перебуваючи у храмі, зловмисник розбив скло ікони та забрав звідти золоті та срібні прикраси, які громадяни залишали у вигляді пожертв. Оперативники розшукали та затримали грабіжника, речові докази вилучено. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

До поліції Києва надійшло повідомлення, про те, що до храму Георгія Побідоносця, що у Солом’янському районі столиці зайшов невідомий, розбив скло ікони, та зірвав прикраси із дорогоцінного металу, які висіли на іконі і які громадяни залишили у вигляді пожертв. За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група територіального управління та співробітники карного розшуку.

Як розповів начальник Солом’янського управління поліції Ігор Леус, працівник карного розшуку оперативно встановили особу зловмисника.

«Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 27-річний уродженець Київщини. Зловмисник переховувався в одному з хостелів на території столиці. Ми затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, та вилучили прикраси» – повідомив начальник Солом’янського управління поліції Ігор Леус.

Наразі слідчі, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, та направили клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва