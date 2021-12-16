За вбивство дружини та 1,5-річної доньки буковинця засуджено до довічного позбавлення волі

За публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури буковинця засуджено за умисне вбивство доньки та дружини (ч. 1 ст. 115, п. 2, 9, 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у березні 2020 року, засуджений на ґрунті довготривалих неприязних відносин сокирою вбив свою дружину, а потім мотузкою задушив 1,5-річну доньку. Після скоєного вчинив невдалу спробу суїциду.

Верховний Суд підтвердив вирок суду апеляційної інстанції та погодився з призначеним покаранням.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури