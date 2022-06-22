За вбивство товариша буковинця засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі

Чернівецька окружна прокуратура підтримала обвинувачення стосовно 36-річного жителя села Череш Чернівецького району, який вчинив умисне вбивство товариша (ч. 1 ст. 115 КК України). Громадянина засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 22 листопада минулого року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння у будинку 63-річного знайомого, на ґрунті раптово виниклого конфлікту, підсудний заподіяв потерпілому тілесні ушкодження несумісні з життям.

Свою вину визнав повністю.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура