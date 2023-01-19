Затримано закарпатця, який намагався нелегально переправити за кордон трьох чоловіків призовного віку

Вчора, 18 січня, близько 21:00, працівники поліції отримали повідомлення від співробітників прикордонної служби про те, що на околиці села Дийда Берегівського району вони виявили чотирьох чоловіків, які намагалися нелегально потрапити до сусідньої країни.

Працівники поліції встановили, що однин із цих чотирьох порушників, 32-річний житель села Білки Хустського району, сприяв іншим трьом у незаконному перетині держкордону. На своєму автомобілі «Mercedes-Benz Vito» чоловік доставив трьох закарпатців: жителів села Білки, Крайниково та Підгірне (віком 30, 31 та 36 років), до обумовленої локації неподалік КПП «Лужанка». Саме там, на околиці села Дийда, його клієнти і мали здійснити перетин кордону.

З місця події працівники поліції вилучили грошові кошти, які чоловік мав отримати за організацію переправи: 2 тисячі доларів США та 40 тисяч гривень.

32-річного фігуранта поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України. Його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Дії чоловіка слідчі Берегівського районного відділу поліції кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Сьогодні, 19 січня, йому повідомили про підозру в скоєнні злочину.

У ході слідства поліцейські встановлюватимуть імовірну причетність до злочину інших осіб. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області