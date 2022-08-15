Передано до АРМА майно та корпоративні права російської компанії на суму понад ₴220 млн.

Засновником підприємств виявився громадянин рф із санкційного списку РНБО. Російська частка капіталу цього субʼєкта господарювання сягає 75%.

Оперативники Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції спільно із працівниками обласного управління Служби безпеки України встановили підприємство, пов’язаного з рф. Основний вид компанії – виробництво паперової продукції та будівельних сумішей.

З початку повномасштабного вторгнення росії топ-менеджери комерційної структури намагалися приховати її приналежність до рф. Крім того, розробили «схему» з виведення коштів до «тіньового» обігу за допомогою підконтрольних компаній, чим завдали державі збитків на 30 мільйонів гривень.

Аби унеможливити відчуження активів за матеріалами правоохоронців суд наклав арешт на активи: корпоративні права на понад 14,8 млн грн, майновий комплекс вартістю понад 197 млн грн, 8 автомобілів та гроші на банківських рахунках.

Усі кошти підуть на відбудову інфраструктури України, що постраждала внаслідок ведення ворожих воєнних дій рф.

Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

– ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

– ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України