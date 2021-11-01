Забруднення земель зі шкодою на суму понад ₴650 тис. — повідомлено про підозру директору КП (фото)

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору комунального підприємства за фактом забруднення земель відходами, шкідливими для довкілля, та за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ярослав Коптєв, досудовим розслідуванням встановлено, що директор одного з комунальних підприємств, розташованих у Богодухівському районі Харківської області, що здійснює вивіз твердих побутових відходів, організував вивіз сміття на земельні ділянки без оформлення правовстановлюючих документів на землю та дозвільних документів.



Таким чином, директор засмітив амонієм, нітратами та іншими шкідливими речовинами землі загальною площею майже 4 га, в тому числі сусідню з полігоном земельну ділянку, яка перебуває у власності держави.

Вказаними діями директор комунального підприємства порушив вимоги чинного законодавства, а саме положення Земельного кодексу України, ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», ЗУ «Про охорону земель», ЗУ «Про відходи».

Отже, навколишньому середовищу спричинена шкода на суму понад 650 тис. грн.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Дергачівського міжрайонного відділу Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури