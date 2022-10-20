Загибель студента у ДТП на Кіровоградщині: водія взято під варту без права внесення застави

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 жовтня, у місті Бобринець. Водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинив аварію, у результаті якої загинув 18-річний студент коледжу.

Слідчим суддею Ленінського районного суду задоволено клопотання прокурора та обрано 24-річному підозрюваному водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів без визначення розміру застави.

За даними слідства, підозрюваний, керуючи автомобілем «Audi A7» перебував у стані алкогольного сп’яніння (згідно акту огляду – 2.43% проміле), грубо порушив правила дорожнього руху, в межах населеного пункту, на перехресті доріг перевищив безпечну та допустиму швидкість, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з попутнім автомобілем ВАЗ. У результаті заносу здійснив виїзд на узбіччя та наїхав на лінію електроопори, а автомобіль ВАЗ у некерованому стані відкинуло більш ніж на сто метрів від місця зіткнення. У результаті аварії водій ВАЗу загинув на місці ДТП.

Наразі водієві «Audi A7» інкримінується порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 КК України. Слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура