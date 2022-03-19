Закарпатська поліція затримала двох озброєних зловмисників, які намагалися заїхати в регіон

Сьогодні, 19 березня, вночі поліція перевірила автівку «Jeep Grand Cherokee», якою намагалися заїхати на територію Закарпатської області двоє чоловіків. За кермом перебував 25-річний житель Тернопільської області, пасажиром був 44-річний мешканець Сумщини.

Співробітники відділення поліції Воловця встановили, що старший чоловік числиться в розшуку за незаконне заволодіння автомобілем. За оперативною інформацією правоохоронців, обоє спеціалізуються на майнових злочинах.

Працівники поліції провели поверхневий огляд чоловіків та транспортного засобу. В результаті, вилучили 100 набоїв до зброї та гранату. Також у фігурантів вилучили сумку з відмичками до замків, які часто застосовують так звані «квартирники» для незаконного проникнення в помешкання громадян.

Всі речові докази скеровано на експертизу. За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Обох фігурантів поліція затримала в порядку статті 208 КПК України, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області