Заступника Одеської колонії №14 та одного з тюремщиків затримали на хабарі, тюремщик почав рвати долари (фото)

Прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими ТУ Державного бюро розслідувань у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області вчора, 04 жовтня, затримали одного з заступників начальника ДУ «Одеська виправна колонія №14» після отримання неправомірних коштів.Про це йдеться в повідомленні прес-служби Одеської обласної прокуратури.

З’ясовано, що посадовець установи вимагав та одержав від засудженого, через його родичів, 1200 доларів США хабара за підготовку клопотання щодо його умовно-дострокового звільнення від подальшого відбування покарання та скерування до суду.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура (ч. 3 ст. 368 КК України).

За цей злочин Законом передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

УК