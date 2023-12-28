Засуджено шанувальника «руського миру», який виправдовував збройну агресію РФ проти України

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 50-річного чоловіка в поширенні матеріалів, які містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчиненого повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що мешканець смт Золочів Богодухівського району, маючи проросійські погляди, ділився своєю позицією на просторах інтернету.

Зокрема, шанувальник «руського миру» публікував у заборонених в Україні соціальних мережах «Вконтакте» та «Одноклассники» дописи на підтримку дій рф.

У публікаціях, поширених чоловіком, містились тези кремлівської пропаганди про «теракты киевского режима против мирных жителей» та «специальную военную операцию».

Також чоловік радів, що «россия вошла и наведет порядок», публікував дописи з твердженнями, що саме українські військові обстрілюють Харків і репостив цитати із закликами знищувати «нацистов и бандеровцев».

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Дергачівський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура