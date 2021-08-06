Затримано членів організованої злочинної організації, яка викрадала нафтопродукти та вуглеводневу сировину

До злочинної організації входило 16 осіб, які здійснювали врізку в магістральні газо-конденсатопроводи та викрадали вуглеводневу сировину в особливо великих розмірах. Наразі встановлено, що зловмисники діяли на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 33-річний мешканець міста Дніпро створив розгалужену злочинну організацію, до якої входили три злочинні групи з чітким розподілом ролей. Фігуранти здійснювали систематичне викрадення нафтопродуктів та вуглеводної сировини, що транспортуються через магістральний нафтопровід.

Встановлено, що зловмисники здійснювали врізку в магістральні трубопроводи і таким чином викачували вуглеводневу сировину.

За словами начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадима Дзюбинського, до складу організації входило 16 фігурантів – мешканці Дніпропетровської, Харківської, Полтавської областей.

«Поліцейські задокументували сім епізодів незаконного пошкодження та втручання в магістральні трубопроводи. З’ясовано, що за один раз фігуранти незаконно закачували 30-35 тисяч літрів нафтосировини. Загалом злочинна група завдала збитків на суму близько 3,5 мільйона гривень», – сказав Вадим Дзюбинський.

Начальник Департаменту карного розшуку додав, що нафтопродукти фігуранти закачували в автоцистерни та збували в Дніпропетровській та Полтавській областях. Після завантаження сировини автомобіль перевозив її на невеликі приватні підприємства. Там сировину переробляли та реалізовували в агросекторі фермерським підприємствам за заниженою ціною.

Поліцейські провели понад 50 обшуків на території трьох областей. У результаті вилучено речові докази, які зловмисники використовували в своїй злочинній діяльності: мобільні телефони, документи, відеореєстратор, гроші та банківські картки, блокноти з чорновими записами та схемами, коробку з інструментами, транспортні засоби, державні номерні знаки, рації, фрагменти металевих труб. Окрім того, правоохоронці виявили журнали інструктажів, маршрутні бортові журнали службових автомобілів, графіки чергувань охоронців нафтопровідного підприємства, зразки сировини тощо.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції 14-тьом учасникам організованої злочинної організації повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 292 (Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України.

На підставі отриманих доказів організатору злочинної організації повідомили про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

— ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації);

— ч.3 ст. 292 (Пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів);

— ч. 5 ст. 185 (Крадіжка).

Викрили дії злочинної організації оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції, оперативниками поліції Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської, Черкаської областей, за силової підтримки полку поліції особливого призначення із Сумської, Харківської, Київської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської областей та сприяння служби безпеки НАК «Нафтогаз України».

Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють інших учасників злочинної організації, які також причетні до вчинення кримінальних правопорушень. Після проведення відповідних експертиз буде встановлена остаточна сума збитків.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Національна поліція України