Затримано віцемера Вознесенська, підозрюваного у розкраданні бюджетних грошей на закупівлі оборонної продукції
Служба безпеки викрила схему привласнення бюджетних грошей, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах Миколаївської області.
За даними слідства, до організації оборудки причетний перший заступник голови Вознесенської міської територіальної громади.
Він залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих – посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду.
Як свідчать матеріали розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм виведення у тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції.
За попередніми даними, учасники оборудки завдали державі збитки на майже млн грн.
Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявлено:
- комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконних дій;
- понад 1 млн. у гривневому еквіваленті.
На підставі зібраних доказів першому заступнику мера і трьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ в Миколаївській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.
Примітка: відповідно до ч.1 ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку.Tweet