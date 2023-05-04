Затримано віцемера Вознесенська, підозрюваного у розкраданні бюджетних грошей на закупівлі оборонної продукції

Служба безпеки викрила схему привласнення бюджетних грошей, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах Миколаївської області.

За даними слідства, до організації оборудки причетний перший заступник голови Вознесенської міської територіальної громади.

Він залучив до незаконної діяльності двох своїх підлеглих – посадовців бухгалтерії міськради, а також голову місцевого благодійного фонду.

Як свідчать матеріали розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм виведення у тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції.

За попередніми даними, учасники оборудки завдали державі збитки на майже млн грн.

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявлено:

комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконних дій;

понад 1 млн. у гривневому еквіваленті.

На підставі зібраних доказів першому заступнику мера і трьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ в Миколаївській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Примітка: відповідно до ч.1 ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку.

Служба безпеки України