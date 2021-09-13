За розбійний напад та вбивство двох людей судитимуть молодика, який переховувався від слідства в Росії

За дорученням Офісу Генерального прокурора Дніпропетровською обласною прокуратурою вживалися заходи щодо фактичного прийому виданого з Російської Федерації громадянина України. Останній перебував у міжнародному розшуку за підозрою у вчиненні розбою та умисного вбивства подружжя похилого віку з особливою жорстокістю (ч.4 ст.187, ч.2 ст.115 КК України).

Встановлено, що у лютому 2018 року 26-річний мешканець Марганця заради легкої наживи проник до будинку пенсіонерів, наніс господарю та його дружині не менше 34 ударів ножем по голові на тілу, після чого заволодів їх грошовими коштами у сумі 3000 гривень та з місця злочину зник. Від одержаних травм потерпілі померли.

Тривалий час зловмисник перебував у міжнародному розшуку та у жовтні 2020 року був затриманий на території м. Санкт-Петербург Російської Федерації.

Наразі до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Нікопольською окружною прокуратурою. Обвинувальний акт направлено до суду.

Дніпропетровською обласною прокуратурою забезпечується нагляд за дотриманням межі кримінальної відповідальності виданої особи та гарантій, наданих російській стороні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури