Затримано зловмисника, який вербував жінок для сексуальної експлуатації за кордоном

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру чоловіку, який вербував жінок для сексуальної експлуатації за кордоном.

Під час досудового розслідування установлено, що 33-річний житель м. Суми, підшуковував через інтернет жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Він пропонував їм високооплачувану роботу за кордоном, частину прибутку вони повинні були віддавати «роботодавцю».

Здійснюючи на мешканку Київщини психологічний тиск, чоловік схилив її до роботи на території Німеччини, де вона повинна була надавати сексуальні послуги. Підозрюваний придбав для неї квиток на автобус та надав чіткі інструкції щодо її подальшого переміщення за кордон.

У четвер, 27 квітня, затримано мешканця міста Суми. Йому повідомлено про підозру за фактом вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілого (ч. 2 ст. 149 КК України). За клопотанням прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 238 тис. грн.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися прокурорами спільно зі співробітниками управління міграційної поліції, слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура