Збитки навколишньому середовищу на суму понад ₴6,3 млн. — прокуратура Харківщини направила позов до суду

Куп’янською окружною прокуратурою до Господарського суду подано позовну заяву про стягнення з лісового господарства збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу понад 6, 3 млн гривень.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, в ході вивчення питання дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, використання і відтворення природних ресурсів окружною прокуратурою встановлено, що Державною екологічною інспекцією у Харківській області проведено позапланову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства у діяльності ДП «Куп’янське лісове господарство».

За результатами проведення планової перевірки встановлено, що зазначеним суб’єктом господарювання порушенні вимоги ст. 19, 64, 69 Лісового кодексу України, а саме права та обов’язки постійних лісокористувачів щодо забезпечення охорони лісів від незаконних рубок. Так, підприємством було проведено вирубку дерев, які не підлягали вирубці.

Розмір завданих збитків державі складає понад 6, 3 млн грн.

За вказаним фактом Куп’янською окружною прокуратурою до господарського суду подано позовну заяву про стягнення шкоди, заподіяної державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури