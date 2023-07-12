Житель Миколаївщини отримав 8 років ув’язнення за розбійний напад на односельця

Прокурором Миколаївської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно мешканця одного із сел Миколаївського району за фактом розбійного нападу на односельця (ч.4 ст.187 КК Украіни).

У суді доведено, що в березні 2023 року зловмисник у стані алкогольного сп’яніння знаючи, що його односелець збирає кошти на лікування, в нічний час проник через вікно в його будинок, де побив його і заволодів коштами у сумі 10 тис грн.

Засуджений перебуває під вартою.

Вироком Миколаївського районного суду його засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок суду ще не набрав законної сили, оскільки триває термін його оскарження.

Миколаївська обласна прокуратура