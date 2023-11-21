Жителя Синельниківщини затримали за замах на вбивство односельчанина

Через боргові зобов’язання нападник ледь не вбив потерпілого.

Злочин стався 20 листопада близько 3-ї години ночі на одній із вулиць с. Васильківка-на-Дніпрі Синельниківського району. Виїздом на місце події правоохоронці Синельниківського районного управління поліції встановили, що під час конфлікту 28-річний мешканець села наніс три ножових поранення своєму знайомому.

Знаряддя злочину правоохоронці вилучили. Нападника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції Синельниківщини під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. За замах на вбивство законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського РУП