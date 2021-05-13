Аутстаффинг как новый тренд по привлечению человеческого капитала в компании

Аренда персонала или временное назначение сотрудников — это современная и гибкая форма трудоустройства, которая пришла в Украину из Европы и в последнее время становится все более популярное.

Лизинг персонала или аутстаффинг — это высокоэффективное и гибкое решение экономической стороны привлечения человеческого капитала в компании, которым необходимо временно увеличить количество сотрудников и в то же время они не намереваются нанимать их на постоянное место работы по разным причинам.

Как правило, аутстаффинг — лучшее решение для предприятий, которые хотят найти специалистов в определенной области или сэкономить на найме новых сотрудников, отмечают эксперты компании Fillin, занимающейся подбором наиболее квалифицированных сотрудников и лизингом персонала.

Новый тренд из Европы

Лизинг персонала — относительно новая форма найма в нашей стране, рассказывают специалисты компании. Это способ поиска рабочей силы для компаний в простейших формах без длительного процесса найма, отбора и инвестирования в обучение сотрудников, в их образование, поддержание и рост их профессионального уровня.

Суть лизинга персонала заключается во временном назначении сотрудников; это тип трудовых отношений, при которых работник имеет трудовой договор с кадровым агентством, но работает в так называемых отношениях пользователь-работодатель.

Это хорошо известная и давно используемая форма занятости в Европе. В Украине этот метод трудоустройства начал использоваться недавно наравне с аутсорсингом и подбором персонала, и он не достиг пока еще тех же масштабов, что и в развитых западноевропейских странах с давними традициями такого найма рабочих мест.

По сравнению с кадровыми службами вопрос о лизинге персонала для корпоративного обучения в Украине все еще отстает, но постепенно он также начинает осваиваться на нашем рынке труда. С одной стороны катализатором является развитие деловой сферы вместе с ростом и развитием экономики, а с другой стороны, отсутствие качественных услуг в области управления человеческими ресурсами и развития, вынуждает работодателей искать рабочую силу наиболее гибким и быстрым способом.

Перспективы

В будущем можно ожидать наибольшего расширения кадровых услуг в этой области, в том числе в связи с приходом в Украину крупных международных компаний. Компании все больше заинтересованы не только в найме сотрудников и передаче их заработной платы третьей стороне, но и в распределении полных видов деятельности и видов деятельности, которые не являются основным предметом их деятельности.

Лизинг персонала является ответом на нехватку качественной рабочей силы. Его используют в основном работодатели, которые не заинтересованы в длительных процессах найма, не хотят вкладывать слишком много денег в обучение сотрудников и их дальнейшее образование. Он также широко используется для сезонных и срочных работ, например в сельском хозяйстве и строительстве. Как отмечают специалисты компании Fillin, одна из самых популярных услуг это грузчики в аренду, особенно в больших городах.

Основным преимуществом найма рабочей силы таким образом является то, что сотрудник нанимается кадровым агентством, и работодатель платит ему только за фактически выполненную работу, не обременяя бюджет заработной платы и обширное администрирование, связанное с традиционными трудовыми отношениями. Этот факт приносит компании значительную экономию затрат на персонал, поскольку управление персоналом и расчетом заработной платы передается кадровому агентству, с которым «лизинговый работник» имеет подписанный трудовой договор.

С одной стороны, аренда персонала позволяет работодателю всегда иметь оптимальное количество квалифицированных сотрудников, доступных для выполнения определенного объема работы, что будет оценено особенно в случае сезонных колебаний, в период отпусков или для ограниченных по времени проектов. В таких ситуациях может потребоваться удвоить или даже утроить количество сотрудников и вскоре сократить количество сотрудников до исходного состояния.

Кадровые агентства, которые работают в современной парадигме, предлагают несколько видов услуг, в основном это:

лизинг персонала — поиск, подбор и привлечение сотрудников для соответствующей деятельности; (временное трудоустройство);

перемещение существующего персонала;

поиск сотрудников в основном статусе клиентов, т.н. охота за головами.

Другие услуги, такие как исследования рынка, анализ заработной платы, аутсорсинг (передача некоторых видов деятельности субподрядчику), аутплейсмент (профессиональная помощь избыточным работникам) и другие.