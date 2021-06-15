Пандемия COVID-19 изменила работу людей и компаний, что выводит на передний план коворкинг-офисы

Согласно недавнему исследованию, более 82% работников хотят, чтобы у них оставались гибкие варианты удаленной работы, что свидетельствует о том, что пандемия COVID-19 выдвинула на первый план возможности такой организации работы.

Как отмечают представители компании ITEAHub https://kharkiv.iteahub.com/, с повышенным спросом на гибкий график работы коворкинг-офисы становятся все более и более популярными, особенно потому, что многие сотрудники начинают отвлекаться и даже разочаровываться из-за непрерывного режима работы на дому в затянувшейся борьбе с пандемией.

Если нужно изменить рабочую среду, операторы коворкинга предлагают множество преимуществ по сравнению с традиционными обычными офисами. От фрилансеров до полноценных команд они обслуживают работающих профессионалов и предлагают им помещения с любым бюджетом и в различных доступных центральных местах в центральном деловом районе города.

Итак, стоят ли вложения в коворкинг-офисы? Эксперты ITEAHub рассказывают о тонкостях коворкинга, для тех кто планирует изменить рабочую обстановку.

Что такое коворкинг?

Коворкинг, по определению, — это организация, при которой группа независимых работающих профессионалов делит офис для достижения эффективного рабочего режима. Наряду с полностью оборудованными выделенными рабочими зонами — как частными, так и общими — многие коворкинги также предлагают такие функции, как технологическое оборудование, коммунальные услуги, услуги по освежению и услуги консьержа.

Подходит ли вам коворкинг?

Рабочий мир сильно изменился за последние несколько лет, еще более ускоренный глобальной пандемией COVID-19. В течение 2020 и 2021 годов правительственные постановления рекомендовали большинству работающих специалистов работать из дома.

Хотя изначально удаленная работа была захватывающей перспективой, по мере того, как мы приближаемся ко второй половине 2021 года, новинка теряет свою актуальность. Рабочие требования и внешние ограничения вызвали растущий интерес к более динамичным и гибким рабочим условиям.

Для активных предпринимателей, гибридных бизнесменов и растущих компаний будущее за совместными офисами, — считают специалисты компании. Коворкинг-пространство, являющееся точкой доступа стартапов, работающих профессионалов и фрилансеров, ставит на первое место требования и потребности каждого человека или компании. Для более крупных компаний коворкинг идеально подходит для разделения команд. Лучшие поставщики рабочих мест предоставляют гибкие условия оплаты, удобную, полностью оборудованную рабочую среду для целенаправленной работы, а также общее пространство для взаимодействия, общения и сотрудничества с другими участниками, партнерами и гостями.

После кризиса с коронавирусом здоровье и безопасность имеют первостепенное значение, и операторы коворкинга адаптируются к этим требованиям с помощью деклараций о состоянии здоровья, температурных проверок и проверок безопасного входа.

Расположенные в центре города, рядом с остановками общественного транспорта, ресторанами и другими объектами, коворкинг дает участникам доступ к бизнес-центрам и удобствам, таким как конференц-залы и ИТ-поддержка, а также к надежной инфраструктуре с высокоскоростным Wi-Fi и постоянной поддержкой.

Каковы нематериальные преимущества коворкингов?

Рабочие места больше не связаны с местом для работы. В течение последнего года всем нам приходилось находить дома специальное место, которое можно было бы использовать в качестве временного офиса; однако сегодняшние руководители бизнеса ищут не только благоприятную среду для работы, но и такую, которая выведет их опыт работы на новый уровень.

После кризиса с коронавирусом и месяцев работы из дома многие профессионалы жаждут социального взаимодействия с другими людьми. Большинство стремятся создавать и поддерживать связи, поскольку удаленная работа усилила чувство изоляции. В отличие от обычных офисных помещений, операторы коворкинга продвигают идею создания сети, выстраивая профессиональные и личные отношения с другими.

В отличие от традиционных офисов, коворкинг объединяет людей из разных отраслей. Таким образом, общие пространства часто оживлены и полны энергии и разговоров. Будь то участники, обсуждающие работу, встречающиеся за чашкой кофе или общение с внутренним персоналом, всегда будет определенный уровень шума и суеты. Тем, кто ищет спокойную обстановку для усердной работы, эти открытые пространства не всегда подходят. Тем не менее многие коворкинг-помещения также предлагают частные офисы для людей, которым для работы требуется полная тишина и покой.

Некоторые даже предлагают специальные тихие зоны.

Само значение офиса продолжает меняться по мере того, как профессиональные потребности, требования и ожидания меняются после кризиса COVID-19. Компании должны решить, что важно для них и их сотрудников. Если они ищут гибкую рабочую среду в ориентированной на человека, адаптируемой и хорошо спроектированной среде, то коворкинг, безусловно, является ответом.