Росту популярности подержанных машин всех возрастов способствовала пандемия

Падение производства новых транспортных средств и страх заражения в общественном транспорте способствуют росту продаж подержанных автомобилей.

Продажи подержанных автомобилей растут во всем мире. К примеру в Бразилии они выросли на 459,4% в апреле 2021 года по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Такой тренд, хотя и в меньших масштабах наблюдается и в Украине. Лишь внутренний рынок б/у авто не показывает особого роста. Зато многие везут подержанные машины из стран ЕС и США, не пугаясь таможенных сборов, поскольку калькулятор растаможки почти всегда показывает более выгодную цену на покупку б/у авто привезенного из-за границы, от цены на внутреннем вторичном рынке.

Росту популярности подержанных машин способствовала пандемия

Эксперты указывают на паралич автомобильной промышленности с остановкой производства десятков автопроизводителей из-за пандемии и снижением предложения автомобилей. Острая нехватка чипов создает серьезные проблемы для автомобильной промышленности. Останавливались производственные линии, что не способствовало увеличению поставок новых автомобилей. С другой стороны, растет спрос на пользованные автомобили, цены на которые растут.

Американские СМИ сообщают, что стоимость подержанных автомобилей с небольшим пробегом все больше приближается к ценам на новые. Скудное предложение новых автомобилей из-за задержек «вынудило» многих покупателей транспортных средств в США найти автомобиль, который подходит им с оборудованием, которое они хотят иметь в своих автомобилях на рынке подержанных автомобилей.

Украинцы везут авто из-за границы

Многие компании по доставке б/у авто из-за границы поняли, что потребитель не отказывался от желания покупать, он только откладывал это желание, пока информации о пандемии было мало и непонятно было что делать. Поэтому у украинцев популярна покупка б/у авто на аукционах в США и на автобазарах ЕС, связано это и с тем, что цены внутренней «вторичке» слишком высоки, а автомобили более «убитые» на местных дорогах.

Когда ситуация стабилизировалась, у потребителя возобновилось желание купить транспортное средство, даже по соображениям безопасности, поскольку многие боятся использовать переполненный общественный транспорт, такой как метро и автобусы. Свою лепту внесли и карантинные ограничения, когда доехать куда-то было возможно или на такси, или на своем автомобиле.

Старые автомобили — это те автомобили, на которые наблюдается наибольший рост спроса. У тех, которые использовались 13 лет и более, продажи увеличились на 35%. У зрелых, от 9 до 12 лет использования, рост на 27%. Продажи подержанных автомобилей с нулевым или трехлетним сроком эксплуатации выросли на 9%. Наиболее популярными у украинских покупателей остаются автомобили Volkswagen и Skoda, а также среднебюджетные японские и корейские авто.

Продажи следуют тенденциям экономических показателей. Когда возникает вопрос, пришло ли время покупать автомобиль, ответ зависит от потребностей потребителя, а сегодня они очевидны, — отмечают эксперты рынка.