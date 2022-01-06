Адвокат Ілля Новіков пояснив, навіщо влада заарештувала майно Порошенка

Рішення підконтрольного чинній владі Печерського райсуду Києва про накладання арешту на майно п’ятого президента України, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка спрямовано на те, щоб він не повернувся в Україну.

Таку думку в ефірі “Прямого” висловив адвокат лідера опозиції Ілля Новіков.

“Безумовно, з того, що ми бачили, і з того, що ми чули сьогодні в суді, план (чинної влади – ред.) принаймні частково полягає в тому, що після того, як вони арештували його майно, мабуть, вони сподіваються, що він не повернеться”, – зазначив він.

За словами адвоката, в Офісі президента планують оголосити (через ручний суд — ред.) Петру Порошенку заставу в один мільярд гривень.

“На їх думку, якщо у Порошенка не буде фактичної можливості зібрати таку заставу, мабуть, він злякається і не повернеться. Це не так. Він повернеться. Воно так не працює. Але вони це пробують. На мою думку, це без сенсу для них, бо вони і так просто додають нових злочинів поверх своїх власних старих злочинів”, – додав Новіков.

Він також здивований тим, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова на один день взяла відпустку, щоб не підписувати підозру Петру Порошенку.

“З того, що сьогодні було цікавого, ми так і не дізналися, чому і на яких підставах Ірина Венедіктова передала свої повноваження прокурорам на один день. Вона на один день пішла у відпустку. І саме на той день, коли її заступник Симоненко підписав цю підозру 20 грудня. Тобто наша версія і наша попередня інформація про те, що це дуже незручна і дуже неприємна ситуація для прокуратури, яку вони не можуть пояснити ніяким розумним шляхом, – вона підтверджується”, – підсумував він.

Раніше стало відомо, що Офіс генерального прокурора подав до Печерського районного суду Києва незаконне клопотання про арешт майна лідера “Європейської солідарності”, п’ятого президента України Петра Порошенка.

Як відомо, Офіс генпрокурора підтвердив інформацію про клопотання щодо арешту п’ятого президента, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка з правом внесення застави в розмірі мільярд гривень.

Співголова фракції “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко розцінює це як “політичні репресії проти опозиції і її лідера, вибіркове правосуддя, залякування і тиск”.

Нагадаємо, Петро Порошенко прокоментував чергову сфальсифіковану підозру. За його словами, замість того, щоб об’єднатися і спільно протистояти загрозі російського вторгнення, Офіс президента продукує новий серіал “про державну зраду”, мета якого – втримати обвал рейтингу влади.

Раніше секретар РНБО у 2014-2019 роках, керівник Центрального штабу “ЄС” Олександр Турчинов заявив, що чергова сфабрикована за вказівкою Зеленського справа проти п’ятого президента, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка перетвориться на фарс, так само як і всі попередні.

Народний депутат від фракції “Європейської солідарності” Ростислав Павленко погодився зі словами Олександра Турчинова та заявив, що справа проти п’ятого президента України Петра Порошенка розсиплеться, як усі попередні, та підкреслив, що це просто відвертання уваги від реальних проблем.

Крім того, народний депутат від фракції “Голосу”, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін зазначив, що оголошення підозри — це реакція на зменшення відстані між Зеленським та Порошенком у президентському рейтингу.