«Атака може відбутись в дуже короткі терміни», – Блінкен повідомив про плани Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні, 19 січня, перебуває з візитом у Києві, повідомив нову інформацію стосовно розміщення російських військ біля кордону України.

Про це Ентоні Блінкен заявив під час зустрічі з дипломатами у посольстві США в Києві, повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

За словами американського чиновника, у Кремлі планують перекинути до українського кордону ще більше російських військових, що дозволить їм здійснити вторгнення “у дуже короткі терміни”:

“Всім дуже добре відомо, що останні кілька місяців ми уважно слідкуємо за Україною. Це відбувається через появу російських військ біля українського кордону”, – розповів Блінкен.

Як уточнив Держсекретар США, це нарощення відбувалось без “провокацій та причин”:

“Ми знаємо, що Росія планує ще більше посилити свою присутність на українському кордоні в дуже короткі терміни. І це дозволить російському президенту Володимиру Путіну, також у дуже короткі терміни, почати агресивні дії проти України”, – підсумував Ентоні Блінкен. // Букви