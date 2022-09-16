Деменція? Путін, який не може вимовити ім’я президента Казахстану, «обізвав» президента Туреччини «прем’єр-міністром» (відео)

Лідери двох країн провели переговори у Самарканді (Узбекистан), де зараз проходить саміт Шанхайської організації співробітництва.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 16 вересня провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Лідери двох країн провели переговори у Самарканді (Узбекистан), де зараз проходить саміт Шанхайської організації співробітництва.

Повідомляється, що зустріч була за зачиненими дверима й тривала 40 хвилин. Зокрема обговорювалося питання “зернової угоди”.

Цікаво, що коли почався брифінг, то кремлівський узурпатор помилково назвав Ердогана прем’єр-міністром, хоча той – президент.

Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін пропустив вечерю за участю 11 глав держав, серед яких президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган, під час регіонального саміту з питань безпеки в Самарканді.

УНІАН