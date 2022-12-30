Росія виходить із договорів Ради Європи, які вона підписала як країна-учасниця
Уряд РФ передав Путіну відповідну пропозицію.
Російська Федерація розпочинає процедуру денонсації договорів Ради Європи.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Відповідну пропозицію передав уряд РФ президенту Володимирові Путіну. У документі ідеться про припинення дії щодо Росії міжнародних договорів Ради Європи.
Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що Рада Європи призупинила членство Росії в цій організації як відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Ініціаторами запуску процедури стали Україна та Польща.
Крім цього, членство Росії призупинили і в Парламентській асамблеї Ради Європи.
У квітні Генасамблея ООН виключила Росію з Ради з прав людини. // LB.ua