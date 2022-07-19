Кадрові зміни в СБУ: звільнено заступника голови та змінено керівництво у 6 областях
Президент України Володимир Зеленський змінив керівників управлінь СБУ в кількох областях, а також звільнив заступника голови СБУ.
Про це свідчать укази, опубліковані на сайті президента.
Так, своїм указом глава держави звільнив Володимира Горбенка з посади заступника Голови Служби безпеки України. Він обіймав цю посаду з 8 листопада 2019 року.
Також президент звільнив Руслана Григоренка з посади начальника Управління СБУ в Сумській області, призначивши на цю посаду Едуарда Федорова.
Крім цього, Зеленський звільнив Володимира Краснянського з посади голови Управління СБУ в Дніпропетровській області, призначивши на цю посаду Сергія Лисака. До цього Лисак обіймав аналогічну посаду в Житомирській області та був звільнений окремим указом. Житомирщина залишилась без очільника СБУ.
Ротація відбулася в Управліннях СБУ в Закарпатській та Полтавській областях. Тепер Іван Рудницький очолюватиме УСБУ на Полтавщині, а Євген Борзілов – на Закарпатті.
Також Зеленський призначив Олександра Куця начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області. Указ про звільнення колишнього очільника управління Романа Дудіна президент підписав ще в травні. // УНІАН
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