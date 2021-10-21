Мінкультури додало 21 особу в «чорний список» російських артистів

Список поповнився на підставі звернень СБУ.

Міністерство культури та інформаційної політики 19 жовтня оновило «чорний список» російських артистів, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

До «чорного списку» увійшла 21 нова людина:

Бріус Максим Вассєрбаум Міхаіл Гарусов Сергій Олександрович Гурчін Владислав Ігорович Дахненко Максим Аркадійович Денисова Марина Вікторівна Жамгарян Гарік (Едгар) Рашидович Ільїн Володимир Адольфович Кен Генріх Кравченко Олексій Євгенович Кузьмін Євген В’ячеславович Марушев Олександр Геннадійович Полагаєв Олександр Терентьєв Андрій Ігорович Терентьєв Микита Андрійович Терентьєва Світлана Вікторівна Тємнов Гліб Володимирович Червяков Олексій Чижова Олена Олександрівна Шаповал Андрій Олександрович Щеглов Сергій Олексійович

Загалом у «чорному списку» станом на 19 жовтня перебуває 227 людей, хоча декілька з них уже померли (наприклад, Йосип Кобзон та Олег Табаков), а репер Моргенштерн вказаний двічі.

Згідно з українським законодавством, Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, яка перебуває в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Список складає Міністерство культури на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. // LB.ua