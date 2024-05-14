Прокремлевский парламент Грузии в третьем чтении утвердил закон об «иноагентах»

Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил закон об «иноагентах» – законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

За утверждение скандальной инициативы «Грузинской мечты» проголосовали 84 депутата – несмотря на протесты десятков тысяч граждан страны, выходящих на акции, и критику международных партнеров Грузии. 30 оппозиционеров проголосовали против.

Кроме членов правящей партии «Грузинская мечта» и формально отколовшейся от неё «Силы народа», закон об «иноагентах» поддержали «Европейские социалисты» – Фридон Инджия и Автандил Энукидзе. Эта партия – оппозиционная, но часто поддерживает инициативы властей.

Закон, принятый парламентом, в 10-дневный срок передается президенту Грузии. Саломе Зурабишвили ранее пообещала, что наложит вето на законопроект. Согласно Конституции Грузии, президент в 2-недельный срок подписывает и публикует закон или с мотивированными замечаниями возвращает его в парламент. У «Грузинской мечты» есть достаточно голосов, чтобы преодолеть вето. Если и после этого президент не подпишет закон, его подписывает и публикует председатель парламента.

Сроки, в течение которых парламент должен преодолеть вето президента, в Конституции не указаны. Предположительно, «Мечта» может окончательно утвердить закон в середине июня.

В правительстве заявили, что могут учесть «содержательные рекомендации» от западных партнеров в рамках механизма вето. Зурабишвили же ответила Кабмину, что не войдет «ни в какие манипуляции с целью его как-то облагородить». Она предложила парламентскому большинству ввести закон в действие с 1 ноября, после проведения в октябре парламентских выборов. // Эхо Кавказа