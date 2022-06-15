Суд заборонив Соціалістичну партію України, що існувала з 1991 року

Попри те, що Кива вже не був очільником політсили, за даними сторони обвинувачення, він все ще зберігав на неї вплив.

Восьмий апеляційний суд Львова на засіданні 15 червня заборонив Соціалістичну партію України, що існувала з 1991 року.

Її майно має бути передано державі, однак рішення ще можна оскаржити у Верховному Суді, пише Рух ЧЕСНО.

Ця партія за визначенням Міністерства юстиції є проросійською. Аргументація міністерства і СБУ в суді полягала в антиукраїнській і проросійській діяльності.

Крім того, три останні керівники політсили, включно з сумнозвісним парламентарем Іллєю Кивою, робили антидержавницькі висловлювання. На думку правоохоронців, хоча Кива формально не керує партією з 2019, він все ще зберіг вплив на неї.

“Зокрема, у матеріалах справи цитувалися публікації з посиланням на партійний сайт, в яких входження Киви до ОПЗЖ подавалося як делегування від СПУ. Крім цього, згідно із матеріалами справи, станом на зараз Соціалістичну партію України очолює Віктор Заїка – директор іменного благодійного фонду Іллі Киви “Визволення”, – зазначили в русі ЧЕСНО.

Також ““Всеукраїнський рух по боротьбі з фашизмом “Патріоти за життя”, яку очолює Кива, та його благодійний фонд мають одну й ту саму адресу реєстрації, що і Соціалістична партія.

Як аргументи на користь заборони використовувалась і антиукраїнська діяльність керівників осередків партії, зокрема Олександра Онищенка.

Соціалістична партія була створена ще в 1991 році та очолювалась Олександром Морозом по 2010 рік, коли її очолив тодішній міністр економіки Василь Цушко. СПУ була ініціаторкою так званого касетного скандалу, повʼязаного з убивством українського журналіста Георгія Гонгадзе.

СПУ стала сьомою партією, яку заборонили за неповний тиждень. Попередні – Опозиційний блок, “Соціалісти”, Партія справедливості і розвитку, Наші, «Держава» і Блок Володимира Сальдо. // LB.ua