Зеленский уволил ряд чиновников Службы безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский принял ряд решений в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины. Так должностей лишились несколько заместителей председателя СБУ, руководитель департамента и руководитель управления.

Как сообщили в Офисе Президента, «целью Главы государства при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации», передает УНН.

Так, по данным Офиса, Руслан Баранецкий освобожден от должности первого заместителя Председателя СБУ и освобожден от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Василия Малюка освобождено от должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Сергей Андрущенко освобожден от должности заместителя Председателя СБУ и переведен на должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

Кроме того, уволен начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины Алексей Корнейчук и Виталий Монастырецкий — с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

«Основной целью Главы государства при принятии этих кадровых решений является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации, соответствующий содержанию реформы ведомства. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной Раде», — отметили в Офисе.