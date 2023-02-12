5 стратегий для развития навыка понимания на слух на корейском языке

Научиться “эффективно слушать” на корейском языке может быть непросто, но результаты того стоят. Совершенствование навыков аудирования на любом языке – это ключ к улучшению общих коммуникативных возможностей и способности вести беседу с носителями языка.

Один из лучших способов начать развивать эти навыки – пройти онлайн-курсы корейского языка, но даже изучая язык с преподавателем, важно прорабатывать этот навык. Специалисты школы Ecole дают несколько советов как улучшить понимание корейского языка на слух.

Вот 5 стратегий для развития эффективных навыков аудирования в процессе изучения корейского языка:

1. Больше слушайте аутентичные материалы

Как бы банально это не было, но да! Надо много слушать живой корейской речи! Отличным способом развития навыков аудирования на корейском языке является просмотр фильмов, телепередач и радиопрограмм, которые на 100% состоят из корейского языка. Во время просмотра обязательно обращайте внимание на то, как произносятся слова, структуру предложений, интонацию и даже мимику (если это видео).

2. Расширяйте свой словарный запас, читая книги и газеты

Пополнение словарного запаса новыми словами не только поможет вам правильно произносить слова на корейском языке, но и даст вам больше контекста для понимания услышанного на слух. Чтение книг и газет, написанных на этом языке, значительно повысит уровень вашего понимания, а также поможет вам более точно запоминать на слух.

3. Слушайте и говорите по очереди

Слушание может легко стать однонаправленным занятием, когда все внимание сосредоточено на понимании, а не на ответе или предоставлении обратной связи с соответствующим ответом. Тренируйте диалоги. После прослушанного кусочка, придумайте себе в голове ответ, что бы вы ответили? И ответить можно вслух, если вы дома занимаетесь. Так как чем больше вы практикуете корейский – тем легче вам будет в реальном разговоре.

4. Придерживайтесь тем, которые вам нравятся

Вероятность того, что вы поймете то, что говорят другие, снижается, если они говорят о чем-то незнакомом или пугающем вас – держитесь подальше от этих тем, пока вы не будете чувствовать себя уверенно, ведя длительные беседы на эти темы и понимая, что говорит другой человек. Затрагивание тем, которые уже совпадают с вашими интересами, таких как спорт, музыка, искусство, положительно скажется на понимании информации во время разговора и значительно облегчит ответную реакцию без колебаний из-за неловкости.

5. Приложите усилия, чтобы повторить то, что только что было сказано

Если при прослушивании, кто-то сказал что-то незнакомое или фразу, которая вам понравилась – сразу же повторите ее! Повторяйте чужие фразы, чтобы усилия по расширению словарного запаса не пропали даром! Это ментальное упражнение лучше “записывает” эти слова вам в голову, на подсознание. И потом эти фразы будут как бы сами собой возникать когда вы будете говорить на корейском, так как артикуляционно вы уже произносили это, и ваши мышцы уже помнят как надо сокращаться. Так что не стестяемся и больше повторяем!

И чтобы подвести итог, развитие навыков слушания на корейском языке – это процесс, который требует много усилий и практики. Вышеуказанные 5 стратегий для развития понимания на слух на корейском языке – это только начало. Не сдавайтесь, и вы будете восхищаться результатами, которые вы получите!