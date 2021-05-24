Международная правозащитная организация Amnesty International требует немедленно освободить белорусского журналиста Романа Протасевича, а также отмечает, что «нет сомнений в том, что белорусская власть использовала фальшивую угрозу взрыва и истребитель МиГ, чтобы заставить приземлиться самолет, летевший из одной страны Европейского Союза в другую».

Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление организации.

«Нет сомнений в том, что белорусская власть использовала фальшивую угрозу взрыва и истребитель МиГ, чтобы заставить приземлиться самолет, летевший из одной страны Европейского Союза в другую. Причем это было сделано с единственной целью — задержать и заставить замолчать критически настроенного к белорусской власти журналиста, который выехал из страны.

Хотя это звучит как сценарий к голливудскому фильму, на самом деле это реальность очевидного акта воздушного пиратства, которая откровенно пугает. Европейский союз и остальной мир должны отреагировать на эту ситуацию и призвать к немедленному освобождению Романа Протасевича. Ему должны позволить покинуть Беларусь и отправиться в страну, которую сам выберет», — заявила директор Amnesty International в регионе Восточной Европы и Центральной Азии Мари Стразерс.

23 мая 26-летнего Романа Протасевича, который в сентябре 2020 года руководил крупнейшими белорусскими оппозиционными Telegram-каналами NEXTA и NEXTA Live, задержали в аэропорту Минска. Это произошло после того, как самолет с ним, направлявшийся в Литву, совершил вынужденную посадку из-за возможной угрозы взрыва, которая оказалась ложной. Истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси сопровождал гражданский самолет при посадке на запасной аэродром в Минске.

В прошлом году NEXTA и приближенные ТГ-каналы были объявлены «экстремистскими» и впоследствии запрещены в Беларуси в рамках жестокого подавления властями мирного инакомыслия после президентских выборов 9 августа, результаты которых широко оспариваются. Романа Протасевича и его соратника Степана Путила произвольно внесли в список «лиц, причастных к террористической деятельности». Им также заочно предъявили обвинение в «разжигании массовых беспорядков», «грубом нарушении общественного порядка» и «разжигании ненависти» в отношении государственных должностных лиц и сотрудников правоохранительных органов. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.