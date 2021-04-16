Гид потребителя: высокотехнологичные домашние роботы упрощают уборку

Будущее, в котором роботы занимаются уборкой, уже почти настало. В то время как пылесосы могут быть наиболее распространенными роботами для уборки дома, другие виды автоматизации используют датчики, технологии искусственного интеллекта и робототехнику для решения таких проектов, как мытье полов, мытье окон, стрижка газонов, химчистка одежды и даже патрулирование дома с помощью камер из приложения на компьютере.

Хотя более специализированные продукты, такие как складывание белья, пока не продвинулись, есть многообещающие достижения. Уже сегодня робот пылесос купить можно просто зайдя на сайт специализированного интернет-магазина.

«Интеллектуальные технологии получили распространение за последние пять лет, новые устройства «приносят интеллект в дом» простым и удобным способом». Хотя, например, ручные пылесосы Xiaomi, тоже хорошо покупаются» , — отмечают специалисты компании Robot Store.

Роботы-пылесосы развиваются

Современные роботы-пылесосы кардинально отличаются от обычных устройств. По данным Fortune Business Insights, мировой рынок роботов-пылесосов в 2019 году оценивался в 8,19 миллиарда долларов и, как ожидается, к 2027 году достигнет 46,7 миллиарда долларов.

«Технология и возможности этих продуктов изменились, — отмечают эксперты компании. — Шесть или семь лет назад роботы действительно плохо понимали дом, в котором они работали».

Самые умные из нынешнего поколения используют камеры и датчики для создания настраиваемых карт дома, а также для обнаружения и предотвращения препятствий на пути.

Некоторые современные устройства будут оснащены датчиками, аналогичными датчикам для беспилотных автомобилей, а также камерой, которую можно подключить к смартфону, чтобы следить за домом, домашними животными или чем-либо еще, пока вы вне дома. Пользователи могут получить доступ к камере из приложения и направить робота в разные части дома, чтобы наблюдать за озорной собакой или проверить, не было ли случайно оставлено окно открытым.

Чуть менее умные устройства оснащены основанием для автоматического удаления грязи, что избавляет от необходимости выбрасывать мусор после каждой уборки. Они могут выдавать индивидуальные рекомендации, которые могут предложить дополнительные сеансы уборки во время сезона аллергии или линьки домашних животных. Их можно использовать в паре со электрошваброй, которая, по сути, представляет собой автоматический мойщик, с использованием влажных или сухих губок для сбора грязи, оставшейся от пылесоса.

Некоторые используют интеллектуальную динамическую навигацию и датчики, чтобы предотвратить падение с лестницы, некоторые добавляют возможности мытья полов.

У всех этих помощников, подключенных к Wi-Fi, есть локаторы, чтобы они не заблудились под диваном, как бывало в старых версиях, предшествующих искусственному интеллекту.

Такая техника также была адаптирована для использования на открытом воздухе. Теперь роботы могут косить ваш газон, используя датчики дождя, чтобы избежать стрижки мокрой травы, и могут подниматься в гору и адаптироваться к сезонным изменениям травы, а роботы мойщики окон прекрасно справляются с очисткой стеклянных поверхностей.

Автоматическое складывание белья на подходе

Домашние роботы стремятся заселить каждую комнату дома: недавние разработки включают в себя бродячих роботов с прикрепленными ультрафиолетовыми лучами для дезинфекции комнат, средства для чистки душа и роботизированную собаку за 75 000 долларов, которая может захватывать и переносить предметы, которые потенциально могут использоваться для уборки дома.

Но некоторые препятствия на пути к полностью автоматизированной уборке дома пока трудно преодолеть.

«Есть большой интерес к складыванию белья, — говорит специалист. — Это один из святых Граалей в робототехнике. Я буду в восторге, когда смогу бросить белье в машину, а оно выйдет уже сложенным».

В то время как роботизированные машины для укладки белья могут иметь успех, интеллектуальные технологии и искусственный интеллект улучшили процесс стирки, обнаруживая предметы в машинах и автоматически настраиваясь для оптимизации очистки. Новые стиральные и сушильные машины с подключением к Wi-Fi позволяют пользователям останавливать и запускать машины со своих смартфонов и предлагают автоматические предупреждения, когда одежда готова.