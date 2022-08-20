Гід споживача: корисні поради при користуванні зварювальним напівавтоматом
Для виконання різного спектру робіт по з’єднанню металоконструкцій різного типу використовуються зварювальні апарати. Сучасні напівавтоматичні пристрої універсальні в застосуванні та мають високий рівень продуктивності.
Стандартна робоча комплектація напівавтоматичного пристрою
В залежності від призначення, напівавтоматичні прилади можуть відрізнятися наявністю різноманітних додаткових функцій, зазначають експерти компанії Електромотор.
Так, для новачків, ідеальним рішенням стане вибір простого в управлінні агрегату, а ось професійні майстри можуть потішити себе потужними пристроями з можливістю установки додаткових налаштувань. Але стандартна комплектація у всіх зварювальних напівавтоматів однакова. Вона складається зі:
- зварювального пристрою;
- пальника;
- газового балона;
- редуктора;
- шлангу;
- електричного кабелю з заземленням.
Робочий процес неможливий без витратного матеріалу – зварювального дроту та засобів захисту оператора.
Детальніше про це можна почитати на спеціалізованих сайтах.
Практичні поради щодо вибору газу і товщини дроту
Газ ізолює зварювальні елементи: ванну, дугу та електрод від навколишнього повітря, тим самим захищаючи їх від його негативного впливу. Правильний вибір захисного газу залежить від типу матеріалу та його товщини. Можливе використання:
- інертних;
- активних;
- суміші газів.
Як правило застосовують – Ar або СО2.
Конструкційну сталь варять чистим вуглекислим газом або його сумішшю з аргоном.
Алюміній та його сплави – чистим аргоном. А нержавіючу та леговані сталі – сумішами.
Якщо хочете зекономити на купівлі газу, то краще обирати балони з більшим об’ємом, так літр вийде дешевше. Якщо не заплановане постійне користування зварювальним напівавтоматом, то достатньо придбати балон – до 10 літрів. Але завжди краще обирати об’єм с запасом.
Щодо вибору дроту, то важливо користуватися головним правилом – склад дроту = складу зварювального матеріалу.
А ось обрати діаметр не так складно. Достатньо пошукати відповідні таблиці в інтернеті або скористатися нашою підказкою:
|Метали (товщина мм)
|Дріт (діаметр мм)
|1-3
|0,8
|4-5
|1
|6-8
|1,2
Напівавтоматичне зварювання без використання газу
Щоб здешевити процес зварювання можна замість захисного середовища у вигляді газу, використовувати флюсовий або порошковий дріт. Це має сенс лише тоді, коли передбачається рідкісне користування зварювальним пристроєм. В такому випадку доцільність придбання дорого газу відпадає. Сам робочий процес – нескладний. Металева трубка заповнюється флюсом. В процесі зварювання він згоряє, утворюючи необхідний захисний газ. Перевага методу – його дешевизна. Недолік – поява диму, який значно ускладнює візуальне сприйняття майстром робочої поверхні.