Головний рабин України порадив євреям їхати з Росії: Там опускається залізна завіса

Головний рабин України Моше Реувен Асман порадив євреям їхати з Росії, поки це можливо.

В інтерв’ю Голосу Америки він попередив, що «там опускається залізна завіса», пише Liga.net

«Я там жив, колись народився там за часів Радянського Союзу. Я був в Радянському Союзі і намагався довгі роки звідти поїхати в Ізраїль. Я розумію, що це таке. Тому, коли все закриється, важко буде вже їхати», – сказав рабин.

Він вважає, що нинішня риторика в Росії гірша, ніж за часів СРСР, які він пам’ятає.

«Я не говорю про сталінські часи, але це дуже схоже на сталінські часи», – завив рабин.

«Вони [росіяни] зомбовані. Я розумію, що це – колективне зомбування, але воно все одно згодом розкриється. Коли німці були зомбовані пропагандою Геббельса – в них була ейфорія, а після 1945 року в них відкрились очі, їм стало соромно, вони усвідомили звірства, які робили їхні батьки та брати. Досі вони не можуть відмитись від сорому», – додав рабин.