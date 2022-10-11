Графіки обмеження подачі електроенергї в столиці (у випадку дефіциту потужності)

ДТЕК Київські електромережі публікує доповнені графіки погодинних відключень світла (станом на 10.30 ранку 11 жовтня 2022).

В поточній складній ситуації для вашого комфорту ми розділили всі адреси міста на 3 черги і будемо обмежувати постачання світла почергово. Ми публікуємо графіки аби ви могли заздалегідь спланувати використання електроприладів.

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00

2 черга – з 12:00 до 16:00

3 черга – з 16:00 до 20:00

Станом на 10.30 ранку, цей графік ще не був застосований. Всі мешканці Києва зі світлом. Графік буде застосований тільки у разі, якщо у державної енергокомпанії НЕК Укренерго виникне потреба збалансувати енергосистему.

Наразі є технічні збої в роботі сайту ДТЕК Київські електромережі, компанія активно працює над їх усуненням. Найближчим часом графіки також будуть доступні на головній сторінці сайту і оновлюватимуться щоденно.

Просимо всіх бути заощадливими та обмежити використання електричних приладів з 07.00 до 11.00 та з 17.00 до 22.00!

Бережіть себе та слідкуйте за повітряними тривогами!

Все буде Україна!

ДТЕК Київські електромережі