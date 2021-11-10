Кабмін затвердив перелік потенційно небезпечних собак, власникам яких доведеться придбати страховку
Кабінет Міністрів на засіданні 10 листопада затвердив перелік із понад 50 порід собак, які можуть становити небезпеку для життя та здоров’я людини.
Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, власники таких тварин зобов’язані при їх реєстрації укласти договір обов’язкового страхування відповідальності за шкоду, яку може бути завдано третім особам.
В т.ч. до переліку потрапили доберман, мастиф, ротвейлер, акіта-іну, бульдог, кавказька та східноєвропейська вівчарка, вовкодав та інші.
До речі, у Києві подібний перелік із 30 порід офіційно діє з 2007 року. До нього входять доберман, німецька, середньоазіатська, кавказька та південноруська вівчарки, ротвейлер, американський бульдог, англійський мастиф, бультер’єр, аргентинський і німецький доги, а також акіта-іну, американський стаффордширський тер’єр, бельгійська дорденка, бельгійська овчарка, бульмастиф, пітбультер’єр, кане корсо, мастино неаполітано, московська сторожова, перо преса канаріо, різеншнауцер, родезійський ріджбек, тосаїну, чорний тер’єр, німецький боксер, фокстер’єр, ягдтер’єр німецький, а також метиси вказаних порід.
Нагадаємо, що напередодні в Україні набрав чинності закон, що передбачає підвищені штрафи за вигул без поводка та намордника, а також за неприбирання собачих екскрементів. Санкції передбачені і за утримання незареєстрованих собак та вигул їх у громадських місцях. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»Tweet