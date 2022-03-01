Київський міський центр крові приймає донорів щоденно із 8:00 до 16:00

Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург закликала всіх, хто хоче здати кров, зауважити на графік прийому донорів. Найближчими днями час прийому донорів триватиме із 8:00 до 16:00.

«Ми дещо скоротили час прийому у порівнянні зі звичайними днями, у першу чергу, зважаючи на питаннями безпеки наших відчайдушних киян, які не просто стійко переживають важкі часи, а й прагнуть допомагати тим, хто цього потребує», – зазначила очільниця столичної медицини.

Вона повідомила, що наразі Центр крові сформував достатній стратегічний запас. Щодо його поповнення – акцент наразі на 3 та 4 групах негативного резус-фактору.

«Укотре дякую мешканцям нашого героїчного міста. Закликаю користуватися інформацією з достовірних офіційних джерел та берегти себе і близьких», – зазначила Валентина Гінзбург.

Інформацію можна отримати за телефонами: 093-199-34-16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.

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