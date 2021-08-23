Для чего нужна туристическая страховка и что она должна включать в себя

Пандемия коронавируса все еще продолжается, и ни одна поездка не обходится без рисков. Если вы собираетесь путешествовать, важно подготовиться и знать, как действует туристическая страховка.

В сложившейся ситуации ВОЗ призывает не выезжать за границу этим летом. Состояние заражения, правила и ограничения могут быть изменены в кратчайшие сроки, и все еще существует большая неопределенность в отношении путешествий.

Перед поездкой

Хотя министерство иностранных дел больше не рекомендует воздерживаться от поездок в определенные страны, ситуация все еще не стабилизировалась. Медицинские службы некоторых стран могут быть перегружены, и новые ограничения могут появиться в кратчайшие сроки. Всегда важно подготовиться к пребыванию в другой стране, потому что вы, как путешественник, обязаны адаптироваться к правилам страны, в любом случае необходима туристическая страховка https://piligrim.ua/turisticheskie-straxovki. Во время пандемии в странах могут действовать временные правила, такие как особые правила въезда и правила карантина, которые могут изменить и повлиять на вашу поездку.

Будьте в курсе, ознакомившись с условиями въезда в разные страны на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Обновите информацию через своего туроператора или авиакомпанию, а также на веб-сайтах местных органов власти.

Убедитесь, что у вас есть финансовый буфер на случай задержек и непредвиденных расходов. Важно иметь достаточно средств, поскольку страховка не покрывает все дополнительные расходы и ситуации, которые могут возникнуть, такие как тесты ПЦР или тесты на антигены.

Возьмите необходимые лекарства, которых хватит на дольше, чем запланированная поездка, потому что вы можете задержаться в пункте назначения.

Не стесняйтесь держать лекарства и ценные вещи в ручной клади.

Люди часто имеют привычку недооценивать риски, связанные с поездками, и относятся к туристической страховке как к ненужным расходам, которые излишне увеличивают окончательную стоимость отпуска. Конечно, к счастью, в подавляющем большинстве случаев страховка не пригодится), Но отказываться от ее покупки — неправильный и очень опасный подход. Всегда лучше иметь полис и не использовать его, чем оказаться в сложной бесперспективной ситуации.

Основные элементы туристического страхования

Абсолютные основы любого туристического полиса — это прежде всего 3 вида страхования:

Страхование стоимости лечения — оно покроет все расходы, связанные с лечением во время поездки. В нее входят медицинские визиты, амбулаторное лечение, медицинский транспорт на место аварии, необходимые обследования, стоматологическая помощь, покупка лекарств, очков и протезов. Благодаря этой страховке вам не нужно беспокоиться обо всех расходах, которые, особенно в случае отпуска за границей, могут вас разорить.

— оно покроет все расходы, связанные с лечением во время поездки. В нее входят медицинские визиты, амбулаторное лечение, медицинский транспорт на место аварии, необходимые обследования, стоматологическая помощь, покупка лекарств, очков и протезов. Благодаря этой страховке вам не нужно беспокоиться обо всех расходах, которые, особенно в случае отпуска за границей, могут вас разорить. Страхование помощи — помощь, связанная с общением и транспортом. Покрывает расходы на медицинскую транспортировку из-за границы, продолжение лечения на дому, а в трагических случаях также транспортировку тела. Также сюда входят консультации с медицинским консультантом от имени страховщика.

— помощь, связанная с общением и транспортом. Покрывает расходы на медицинскую транспортировку из-за границы, продолжение лечения на дому, а в трагических случаях также транспортировку тела. Также сюда входят консультации с медицинским консультантом от имени страховщика. Страхование от несчастных случаев — поддержка в случае необратимого нарушения здоровья. Включает как финансовую, так и организационную помощь. В случае смерти застрахованного лица компенсация выплачивается его родственникам.

Дополнительные элементы туристической страховки

Медицинские расходы, помощь и страхование от несчастных случаев являются наиболее важными элементами каждого страхового полиса, но они не исчерпывают все варианты страхования. Также стоит обратить внимание на дополнительные аспекты при расширенной страховке, такие как:

Страхование ответственности в частной жизни — очень важный элемент, который всегда пригодится, если вы вдруг нечаянно навредите другому человеку. Такие случаи не являются редкостью во время праздников, и жертва обычно требует компенсации. Если ваш полис включает страхование ответственности, страховщик покроет эти расходы и, кроме того, может также предоставить вам помощь юристов, которые будут представлять вас в суде, если это необходимо.

— очень важный элемент, который всегда пригодится, если вы вдруг нечаянно навредите другому человеку. Такие случаи не являются редкостью во время праздников, и жертва обычно требует компенсации. Если ваш полис включает страхование ответственности, страховщик покроет эти расходы и, кроме того, может также предоставить вам помощь юристов, которые будут представлять вас в суде, если это необходимо. Страхование багажа — если ваш багаж потерян, украден или поврежден, вы можете рассчитывать на компенсацию. Перед отъездом убедитесь, что некоторые случаи не исключены из полиса. Например, вы можете столкнуться с практикой исключения страховки электронного оборудования.

если ваш багаж потерян, украден или поврежден, вы можете рассчитывать на компенсацию. Перед отъездом убедитесь, что некоторые случаи не исключены из полиса. Например, вы можете столкнуться с практикой исключения страховки электронного оборудования. Продление полиса с защитой на занятия спортом — рекомендуется всем, кто планирует активный отдых. Такая страховка покрывает не только расходы на лечение, пребывание в больнице или медицинский транспорт, но также, например, поисково-спасательные операции (в случае исчезновения в горах) или последствия несчастных случаев, произошедших во время занятий спортом.

Вышеупомянутые элементы страхования можно найти в большинстве полисов, доступных на рынке. Однако бывают случаи, когда вы планируете поездку при особых обстоятельствах и вам нужна дополнительная защита.

Планируя поездку — особенно за границу — позаботьтесь о выгодной туристической политике. По сравнению с необходимостью платить сборы в результате несчастного случая, это не большие затраты. Убедитесь, что он охватывает все основные элементы хорошей страховки, а также те дополнительные услуги, которые могут потребоваться в вашем индивидуальном случае.

Помните, что лучше перестраховаться, чем сожалеть и взять полис на всякий случай, чем заранее сожалеть о том, что не сделал этого.