Для чего нужна туристическая страховка и что она должна включать в себя
Пандемия коронавируса все еще продолжается, и ни одна поездка не обходится без рисков. Если вы собираетесь путешествовать, важно подготовиться и знать, как действует туристическая страховка.
В сложившейся ситуации ВОЗ призывает не выезжать за границу этим летом. Состояние заражения, правила и ограничения могут быть изменены в кратчайшие сроки, и все еще существует большая неопределенность в отношении путешествий.
Перед поездкой
Хотя министерство иностранных дел больше не рекомендует воздерживаться от поездок в определенные страны, ситуация все еще не стабилизировалась. Медицинские службы некоторых стран могут быть перегружены, и новые ограничения могут появиться в кратчайшие сроки. Всегда важно подготовиться к пребыванию в другой стране, потому что вы, как путешественник, обязаны адаптироваться к правилам страны, в любом случае необходима туристическая страховка https://piligrim.ua/turisticheskie-straxovki. Во время пандемии в странах могут действовать временные правила, такие как особые правила въезда и правила карантина, которые могут изменить и повлиять на вашу поездку.
- Будьте в курсе, ознакомившись с условиями въезда в разные страны на сайте Министерства иностранных дел Украины.
- Обновите информацию через своего туроператора или авиакомпанию, а также на веб-сайтах местных органов власти.
- Убедитесь, что у вас есть финансовый буфер на случай задержек и непредвиденных расходов. Важно иметь достаточно средств, поскольку страховка не покрывает все дополнительные расходы и ситуации, которые могут возникнуть, такие как тесты ПЦР или тесты на антигены.
- Возьмите необходимые лекарства, которых хватит на дольше, чем запланированная поездка, потому что вы можете задержаться в пункте назначения.
- Не стесняйтесь держать лекарства и ценные вещи в ручной клади.
Люди часто имеют привычку недооценивать риски, связанные с поездками, и относятся к туристической страховке как к ненужным расходам, которые излишне увеличивают окончательную стоимость отпуска. Конечно, к счастью, в подавляющем большинстве случаев страховка не пригодится), Но отказываться от ее покупки — неправильный и очень опасный подход. Всегда лучше иметь полис и не использовать его, чем оказаться в сложной бесперспективной ситуации.
Основные элементы туристического страхования
Абсолютные основы любого туристического полиса — это прежде всего 3 вида страхования:
- Страхование стоимости лечения — оно покроет все расходы, связанные с лечением во время поездки. В нее входят медицинские визиты, амбулаторное лечение, медицинский транспорт на место аварии, необходимые обследования, стоматологическая помощь, покупка лекарств, очков и протезов. Благодаря этой страховке вам не нужно беспокоиться обо всех расходах, которые, особенно в случае отпуска за границей, могут вас разорить.
- Страхование помощи — помощь, связанная с общением и транспортом. Покрывает расходы на медицинскую транспортировку из-за границы, продолжение лечения на дому, а в трагических случаях также транспортировку тела. Также сюда входят консультации с медицинским консультантом от имени страховщика.
- Страхование от несчастных случаев — поддержка в случае необратимого нарушения здоровья. Включает как финансовую, так и организационную помощь. В случае смерти застрахованного лица компенсация выплачивается его родственникам.
Дополнительные элементы туристической страховки
Медицинские расходы, помощь и страхование от несчастных случаев являются наиболее важными элементами каждого страхового полиса, но они не исчерпывают все варианты страхования. Также стоит обратить внимание на дополнительные аспекты при расширенной страховке, такие как:
- Страхование ответственности в частной жизни — очень важный элемент, который всегда пригодится, если вы вдруг нечаянно навредите другому человеку. Такие случаи не являются редкостью во время праздников, и жертва обычно требует компенсации. Если ваш полис включает страхование ответственности, страховщик покроет эти расходы и, кроме того, может также предоставить вам помощь юристов, которые будут представлять вас в суде, если это необходимо.
- Страхование багажа — если ваш багаж потерян, украден или поврежден, вы можете рассчитывать на компенсацию. Перед отъездом убедитесь, что некоторые случаи не исключены из полиса. Например, вы можете столкнуться с практикой исключения страховки электронного оборудования.
- Продление полиса с защитой на занятия спортом — рекомендуется всем, кто планирует активный отдых. Такая страховка покрывает не только расходы на лечение, пребывание в больнице или медицинский транспорт, но также, например, поисково-спасательные операции (в случае исчезновения в горах) или последствия несчастных случаев, произошедших во время занятий спортом.
Вышеупомянутые элементы страхования можно найти в большинстве полисов, доступных на рынке. Однако бывают случаи, когда вы планируете поездку при особых обстоятельствах и вам нужна дополнительная защита.
Планируя поездку — особенно за границу — позаботьтесь о выгодной туристической политике. По сравнению с необходимостью платить сборы в результате несчастного случая, это не большие затраты. Убедитесь, что он охватывает все основные элементы хорошей страховки, а также те дополнительные услуги, которые могут потребоваться в вашем индивидуальном случае.
Помните, что лучше перестраховаться, чем сожалеть и взять полис на всякий случай, чем заранее сожалеть о том, что не сделал этого.