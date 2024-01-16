Нелегальные сайты онлайн казино и лицензионные площадки: в чем различия

В январе 2024 года КРАИЛ опубликовала список нелегальных игровых сайтов: доступ к ним вскоре будет ограничен по всей территории Украины. Документ с полным перечнем можно скачать на официальном сайте Комиссии. Всем, кто заинтересован в азартных играх стоит осознавать потенциальную опасность сотрудничества с нелегальными платформами: помимо финансового риска также возможна передача данных пользователей третьим лицам.

Дабы защитить себя от подобных проблем гемблинг эксперт ресурса МЕТА Андрей Рубан, настоятельно советует использовать только проверенные и сертифицированные онлайн казино – их список так же можно найти на сайте КРАИЛ, а сведения об их лицензии всегда хранятся в открытом доступе. Это позволяет сверять их с реестрами регуляторов и официальными перечнями. На данный момент, в Украине доступен ряд легальных платформ, среди которых:

Cosmolot;

VBET;

SuperGra;

Vulkan Casino.

Фальшивые сайты

Одним из основных рисков являются пиратские площадки – за их появлением крайне сложно уследить, а борьба с ними требует огромных временных затрат. Они используют символику популярных, лицензированных брендов, дабы завлечь игроков, в то время как некоторые пользователи пренебрегают проверкой игровой платформы, обращая внимание лишь на щедрые бонусы и выплаты. В большинстве случаев это ведет лишь к негативным последствиям.

Распознать фальшивое онлайн-казино достаточно просто. Чаще всего, им характерны следующие признаки:

Отсутствие ограничений по возрасту, в то время как азартные развлечения на легальных площадках доступны лишь гражданам старше 21 года;

Идентичность логотипа и дизайна сайта с каким-либо известным брендом;

Недостаток публичной информации (отсутствуют данные о владельцах в государственных реестрах);

Невозможность пройти идентификацию через BankID или ДІЯ;

Отсутствие информации о лицензии.

Также пиратские казино не могут быть зарегистрированы на правильном домене «.UA».

Что отличает легальное казино

Первое, на что стоит обращать внимание – это лицензия. Достаточно лишь сверить информацию на выбранном сайте с данными от официального регулятора. Также не помешает найти как можно больше сведений о понравившейся платформе в открытом доступе, ведь ответственная игра невозможна без лицензированного провайдера.

Отсутствие каких-либо ограничений по возрасту либо стандартных возможностей верификации должно вызвать у любого игрока справедливые подозрения. Проверенные сайты позиционируют гемблинг как отдых, а не заработок, а также предоставляют информацию о предотвращении и лечении игровой зависимости.

Соблюдение принципов ответственной игры пользователями и онлайн-казино является залогом защиты всей игорной индустрии в целом.