На столичному Подолі на два місяця обмежили рух транспорту та пішоходів

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На вулиці Григорія Сковороди, що на Подолі, до 30 вересня частково обмежено рух транспорту та пішоходів.

Дорожники розпочали масштабний поточний ремонт. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на КК «Київавтодор».

Покриття оновлюють на ділянці від вул. Волоської до вул. Набережно-Хрещатицької.

СПИСОК ВУЛИЦЬ, НА ЯКИХ ТИМЧАСОВО ОБМЕЖЕНО РУХ:

 

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