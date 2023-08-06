На столичному Подолі на два місяця обмежили рух транспорту та пішоходів

На вулиці Григорія Сковороди, що на Подолі, до 30 вересня частково обмежено рух транспорту та пішоходів.

Дорожники розпочали масштабний поточний ремонт. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на КК «Київавтодор».

Покриття оновлюють на ділянці від вул. Волоської до вул. Набережно-Хрещатицької.

СПИСОК ВУЛИЦЬ, НА ЯКИХ ТИМЧАСОВО ОБМЕЖЕНО РУХ: