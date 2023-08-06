На столичному Подолі на два місяця обмежили рух транспорту та пішоходів
На вулиці Григорія Сковороди, що на Подолі, до 30 вересня частково обмежено рух транспорту та пішоходів.
Дорожники розпочали масштабний поточний ремонт. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на КК «Київавтодор».
Покриття оновлюють на ділянці від вул. Волоської до вул. Набережно-Хрещатицької.
СПИСОК ВУЛИЦЬ, НА ЯКИХ ТИМЧАСОВО ОБМЕЖЕНО РУХ:
- до 10 серпня – продовжили обмеження руху через ремонт на Парковій дорозі.
- до 15 серпня – перекритий з’їзд із проспекту Степана Бандери на проспект Володимира Івасюка в напрямку Подолу.
- до 27 серпня – частково обмежать рух транспорту тунелем на Севастопольській площі.
- до 28 серпня – обмежать рух на проспекті Івасюка у напрямку вул. Олександра Архипенка.
- до 31 серпня – обмежили рух по вулиці Шовковичній, що у Печерському районі.
- до 31 серпня – на вулиці Набережно-Хрещатицькій обмежили рух.
- до 15 вересня – на мосту через р. Десенка (продовження Північного мосту) частково обмежили рух транспорту.
- до 30 вересня – на Воскресенському проспекті (колишній бульвар Перова) частково обмежили рух.
- до 30 вересня – на вулиці Пирогова проводять капітальний ремонт.
- до 30 вересня – обмежили рух на вулиці Богдана Хмельницького через ремонт бруківки.
- до 30 вересня – по вулиці Щербаківського, що на Нивках, проводять ремонт.
- до 30 листопада – перекрили Дегтярівській шляхопровід, та змінили рух.
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