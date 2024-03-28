На Полтавщині поліцію просять доставити близько 30 тисяч людей до військкоматів

У Полтавській області до відділів ТЦК та СП мають доставити близько 30 тисяч людей. Це дані станом на 28 березня.

Про це Суспільному 28 березня розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Звернення до поліції подали щодо тих, хто вчинив адміністративне правопорушення за двома статтями. Це – “Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку” та “Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.