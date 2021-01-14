Набув чинності закон про покарання за допуск клієнтів без масок

Штраф встановлено у розмірі від 3 400 до 5 100 грн.

Сьогодні, 14 січня, набув чинності ухвалений Радою 17 грудня закон, що передбачає штрафи за обслуговування клієнтів без масок.

Документ опубліковано в газеті «Голос України» 13 січня, інформує пресслужба парламенту.

Законом встановлено штрафи у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 5 100 грн) для юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

Документ передбачає відповідальність підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, а саме здійснили пропуск, допуск особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема виготовлених самостійно, або не вжили заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.

Закон встановлює також, що усіх відвідувачів громадських приміщень і транспорту мають попереджати про необхідність носіння маски. В разі виявлення відвідувача без неї працівники зобов’язані зробити усне попередження, відмовитися обслуговувати, викликати поліцію.

Аналогічний штраф у 3400-5100 гривень накладається, якщо і працівники транспорту чи закладу не мають масок чи респіраторів.

Нагадаємо, що у листопаді Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. Закон дозволяє штрафувати тих осіб, які нехтують карантинними нормами і не вдягають засобі індивідуального захисту. Штраф становить 170-255 гривень. // LB.ua