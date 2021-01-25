Полковник поліції Леонід Курята, якого обвинувачують в організації умисного вбивства поліцейських у Княжичах, працює заступником начальника Дніпровського управління поліції Києва.

Відповідну інформацію Національна поліція надала у відповіді на запит видання «Слідство.Інфо».

«Полковник поліції Курята Леонід Леонідович проходить службу в поліції на посаді заступника начальника Дніпровського управління поліції — начальника відділу кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві», — йдеться у відповіді поліції.

Леонід Курята керував спецоперацією 4 грудня 2016 року у Княжичах, де внаслідок перестрілки загинули п’ятеро правоохоронців. Пізніше йому оголосили підозру, зокрема, в організації умисного вбивства поліцейських. Останні кілька років ця справа, фактично, лежить без руху в Броварському суді Київської області.

Також Леоніда Куряту звільнили з поліції внаслідок службового розслідування у січні 2017 року. Він оскаржив це рішення, і в грудні 2017-го скандальний Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді. А в кінці 2018 року тодішній голова Національної поліції Сергій Князєв відправив Куряту керувати поліцією Бахмута.

Трагедія у Княжичах на Київщині сталася у ніч на 4 грудня 2016-го року. Київська поліція організувала спецоперацію із затримання банди ймовірних грабіжників будинку, але під час її проведення між різними підрозділами поліції почалася перестрілка. Тієї ночі загинуло двоє поліцейських розвідників, двоє співробітників поліції охорони та командир групи спецпризначенців КОРДу.

У грудні 2018-го редакція «Слідства.Інфо» зробила розслідування-реконструкцію смертельної перестрілки у Княжичах. Також ми отримали унікальні записи телефонних розмов між керівниками спецоперації у Княжичах, які вказують на те, що правоохоронці припустилися серйозних помилок під час проведення спецоперації.

Окрім цього, пізніше “Слідство.Інфо” довідалося, що керівники столичної поліції, за версією слідчих, могли підробити службові документи, аби приховати докази щодо причин смертельної перестрілки між правоохоронцями у селі Княжичі.