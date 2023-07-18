Подарунок для друга: що обрати, щоб приємно здивувати?

Усі люблять різні свята, в тому числі і через те, що в ці дні заведено дарувати один одному подарунки. І якщо хтось шукає презент для свого друга, то варто подумати про те, що саме здатне його по справжньому здивувати та запам’ятається надовго. Останнім часом стають дедалі популярними подарунки у вигляді цікавих розваг та подорожей https://www.bodo.ua/ua/podarki/drugu/, такий подарунок можна знайти дійсно на всі випадки життя. Про те, що саме це за подарунки розказують експерти компанії Bodo.

Авіасімулятор Boeing-737

На вашого друга чекатиме цікавий віртуальний політ на авіатренажері, в якому буде відтворена справжня обстановка реального літака. Максимальне відчуття присутності забезпечують звукові ефекти та візуальний ряд, так що ваш друг точно отримає велике задоволення від подібного проведення часу.

Квест-кімната

Доволі цікавий і в той самий час універсальний варіант для подарунка, адже такі квести бувають з абсолютно різною тематикою та рівнями складності. Ваш друг зможе сам обрати сюжет і ви разом будете проходити різні загадки та розв’язувати головоломки, що точно просто не може вам не сподобатись.

Майстер-клас управління яхтою

Якщо ви хочете приємно здивувати свого приятеля, то радимо вам зупинитись саме на цьому варіанті. На такому майстер-класі він навчиться зав’язувати морські вузли, правильно налаштовувати вітрила та пройде дистанцію, стоячи за кермом яхти. Повірте, подібний досвід він точно не забуде!

Екскурсія на броварню

Такий сертифікат точно сподобається хлопцям, які дійсно полюбляють знаменитий хмільний напій. Ваш друг вирушить на крафтову броварню, де йому спочатку покажуть усі процеси виготовлення пива, а потім дадуть продегустувати найбільш популярні та смачні зразки цього напою.

Політ на флайборді

Ваш приятель зможе відчути, що таке літати в буквальному сенсі, тож якщо він активний і спортивний, то подібний знак уваги точно створений саме для нього. Він пройде невеликий інструктаж і отримає необхідне спорядження, після чого на спеціальній дошці зможе злетіти на висоту до 5 метрів над рівнем води, що дасть йому змогу відчути себе справжнім супергероєм!

Побачення наосліп

Якщо у вашого приятеля ще немає другої половинки, то чому б не допомогти йому влаштувати особисте життя? На такому побаченні він матиме змогу поспілкуватися з кількома дівчатами, і якщо симпатії будуть збігатися, то пара зможе отримати контакти один одного і зустрітися ще раз.