Проїзний на місяць у Києві коштуватиме в 4 рази більше ніж у Празі та Варшаві та у 2 рази більше ніж у Відні та Брюсселі

З 1 січня 2022 року у Києві зросте ціна на проїзд у громадському транспорті. У залежності від формату оплати поїздки та наявності пільг ціна варіюватиметься від 14 до 20 грн.

У проєкті розпорядження КМДА зазначається, що вартість безлімітний проїзних на місяць становитиме від 747,5 грн (для учнів) до 2990 грн (для фізичних та юридичних осіб).

Ціни вказані без урахування вартості фізичної картки е-квитка, зазначає вижання БЖ.

Так, наприклад, щоб виправдати придбання безлімітного проїзного за майже 3000 грн, киянин має здійснювати понад п’ять поїздок щодня.

Транспортний експерт Іван Черниш наводить приклади цін на місячні проїзні квитки в інших країнах Європи:

Прага – 650 грн ( 550 крон );

Варшава – 710 грн (110 злотих);

Відень – 1530 грн (51 євро);

Брюссель – 1650 грн (55 євро);

Женева – 2000 грн (70 франків);

Париж – 2255 грн (75,20 євро).

З 16 листопада стартували громадські обговорення у форматі електронних консультацій щодо підвищення тарифів, вони триватимуть 15 днів